El Valencia español incorpora al lateral venezolano Román Davis para el Mestalla

Davis, que militó la pasada temporada en el club de Caracas tras haberse formado también el Deportivo Miranda, es “un lateral derecho de largo recorrido y gran fortaleza física”, según apuntó el club en un comunicado.

El nuevo jugador del Valencia disputó el Mundial de Catar con la sub-17 de su país y ya es internacional sub-20.

Davis se mostró agradecido al Valencia por la confianza en él: “Estar aquí es un sueño, la verdad es que siempre había esperado esta oportunidad, y llegar de parte del Valencia fue una locura, una cosa increíble. Quiero aprovechar todo lo que me brinda el club, el apoyo, las instalaciones, y darle lo mejor a ellos también. Me han tratado muy bien, he conocido a personas increíbles”.

“Mi plan, mi idea, mi sueño es seguir creciendo como jugador. El Valencia es un gran club al cual siempre quise formar parte, y aquí estoy”, aseguró el futbolista, que se definió como “un jugador polivalente y con gran ida y vuelta”.

En cuanto a los objetivos, Davis apuntó: “A nivel grupal quiero aportarle al equipo y llegar muy lejos en el torneo, y a nivel individual llegar al primer equipo y consolidarnos”.