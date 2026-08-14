Maresca sobre la salida de Rodri, ya de vuelta con el City: "Todo puede suceder"

Maresca, que atendió a los medios en la previa de la Community Shield, la Supercopa inglesa que le enfrentará el domingo al Arsenal en el Principality Stadium de Cardiff, en su estreno oficial con el City, explicó que el mercado de fichajes está abierto y que "todo puede suceder".

"Podemos vender jugadores y comprar jugadores, todo puede suceder. Acabo de ver a Rodri, le di un abrazo, se le ve bien, veremos qué sucede", dijo en medio de las negociaciones entre el City y el FC Barcelona para el traspaso del internacional español a las filas del club catalán.

Interrogado sobre la fuga de talento en el centro del campo de su equipo, del que ya salió Bernardo Silva al Real Madrid, y sobre la posible llegada del internacional argentino Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, Maresca señaló que no considera "correcto" hablar de jugadores de otros clubes y afirmó que deberán esperar al término del mercado de fichajes para evaluar la situación.

"Veremos qué pasa. Bernardo se marchó y veremos qué pasa con los demás. Cuando la ventana de fichajes termine, tendremos que ser capaces de encontrar las soluciones necesarias para los jugadores y el equipo", afirmó.

Rodri Hernandez, que fue visto en la noche del pasado jueves embarcando en un vuelo rumbo a Reino Unido, se incorporó oficialmente este viernes a la disciplina del Manchester City.

Tras proclamarse campeón del mundo con la selección española y mejor jugador del Mundial, la posible salida del centrocampista del 30 años del Manchester City, a quien le queda todavía un año de contrato, es uno de los grandes movimientos del verano.

Actualmente, y tras decantarse personalmente por el FC Barcelona pese al interés del Real Madrid, Rodri se mantiene a la espera de conocer si las negociaciones entre el club catalán y el inglés llegan a buen puerto y se concreta la operación.

El FC Barcelona habría trasladado una nueva oferta cifrada entre los 60 y los 80 millones de euros que pide el Manchester City, que hasta el momento ya ha rechazado dos pujas anteriores que rondarían los 50 y los 60 millones, informan diversos medios.

Según esas mismas fuentes, el City estaría interesado en la incorporación del internacional argentino Enzo Fernández, actualmente jugador del Chelsea, con cuyo entorno habría estado en contacto en las últimas horas.