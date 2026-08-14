Nueva Zelanda retira su apoyo a Infantino y pide una revisión independiente de la FIFA

La decisión se produce en plena crisis por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por Infantino para permitir la entrada de inversores privados en una parte de los derechos comerciales de las competiciones FIFA.

La iniciativa contemplaba la venta de alrededor del 20 % de esos derechos por unos 4.200 millones de dólares y provocó las críticas de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) por la falta de transparencia y de consulta a las federaciones miembro. El proyecto fue finalmente retirado.

NZF explicó que, tras una "cuidadosa consideración", considera que determinadas decisiones y actuaciones dentro de la FIFA han contribuido a un deterioro de la confianza y a una mayor división en el fútbol internacional, por lo que considera necesaria una revisión independiente para recuperar la credibilidad y la confianza en la administración del fútbol mundial.

Además, la federación neozelandesa defendió la necesidad de reforzar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia, principios que considera fundamentales para mantener la confianza en la gestión del fútbol mundial.

Nueva Zelanda se suma así a la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI), que este jueves también retiró su respaldo a Infantino para optar a un cuarto y último mandato en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027. Antes, Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos también habían retirado su apoyo al dirigente.

No obstante, Infantino mantiene apoyos dentro del mundo del fútbol. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana (Conmebol) han respaldado su continuidad, mientras que Qatar, Marruecos, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán expresaron este jueves su "pleno apoyo" al presidente de la FIFA y su confianza en su liderazgo.

También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió esta semana en defensa de Infantino y afirmó que sería "un terrible error" sustituirle, tras destacar el éxito del Mundial de 2026 celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en el Congreso previsto para marzo de 2027, en el que buscará un cuarto mandato.