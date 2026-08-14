Real Madrid preparó en Valdebebas partido contra Schalke 04, último test de pretemporada

El conjunto de José Mourinho, que tiene su primer encuentro de liga aplazado al miércoles 26 de agosto para respetar el descanso de los jugadores que alcanzaron las últimas rondas del Mundial, se medirá este fin de semana al conjunto alemán en su último test preparatorio antes de debutar en competición oficial en la segunda jornada de LaLiga.

Lo hará a domicilio ante el RCD Espanyol el próximo sábado 22 de agosto a las 21.30 horas. Cuatro días más tarde, el 26 de agosto, recuperará el partido de la primera jornada ante la Real Sociedad, que se disputará a las nueve de la noche en el Santiago Bernabeu en el que será el regreso oficial de Mourinho al banquillo del templo blanco.

El equipo que dirige el técnico portugués arrancó el entrenamiento de este viernes con una sesión de gimnasio. Posteriormente, sobre el césped, los jugadores realizaron series físicas sin balón y llevaron a cabo una fase táctica para, finalmente, completar ejercicios con balón de presión, combinación, conducción y finalización, según informó el Real Madrid en una nota.

El delantero brasileño Endrick se entrenó en el interior de las instalaciones, mientras que el centrocampista francés Tchouameni y el defensa español Raúl Asencio realizaron trabajo en solitario tanto en el interior como sobre el césped.

Por su parte, el francés Mendy, los brasileños Rodrygo y Militão y el español Thiago continúan con sus respectivos procesos de recuperación.