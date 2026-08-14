Sevilla y Rayo inician la Liga envueltos en ruido exterior

El conjunto sevillano repite con Luis García Plaza en el banquillo pero con una revolución en su plantilla, con numerosas altas y bajas, y eso que aún quedan muchos días para que se cierre el mercado.

Los sevillistas, además de prolongar la cesión del Newcastle inglés del meta griego Odysseas Vlachodimos, ha contratado a seis jugadores: el punta escocés Robbie Ure (Sirius sueco), el central senegalés Arouna Sangante (Havre francés), el lateral derecho Juan Iglesias (Getafe), el centrocampista Jon Guridi (Alavés), el portero Fran González (Real Madrid) y el lateral Julio Díaz (Atlético de Madrid).

Robbie Ure llegó esta semana y no ha podido entrenarse hasta este viernes, por lo que es complicado que juegue, al menos de titular, en un equipo del que ha adelantado su técnico que habrá varios futbolistas del filial, ya que actualmente cuentan con diecisiete fichas profesionales y de ellas dos de porteros.

En cualquier caso, lo que pretende Luis García Plaza es que su equipo tenga un buen esquema de contención, algo que ya se ha perfilado en la pretemporada y que, desde esa base, se crezca en lo ofensivo, aunque esta segunda parte aún está por mejorar.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que estrena nuevo proyecto deportivo con Beñat San José al frente, que tiene la difícil misión de hacer olvidar a Íñigo Pérez, artífice desde el banquillo de tres permanencias holgadas en Primera y la disputa de la final de la Liga Conferencia frente al Crystal Palace.

El técnico vasco cuenta con la gran mayoría de futbolistas de la pasada temporada, aunque también ha tenido tres bajas significativas: el central ghanés Nobel Mendy, el lateral izquierdo Pep Chavarría y el mediapunta argentino Oscar Trejo.

Por contra, hasta el momento, sólo ha habido dos refuerzos, el del extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili y el central albano Marash Kumbulla, ambos disponibles para este encuentro, aunque inéditos en pretemporada por su tardía llegada al equipo.

La única baja segura para este encuentro es la del central italo-brasileño Luiz Felipe, por lo que la pareja defensiva podría ser la formada por Florian Lejeune y el neerlandés Jozhua Verttrouwd.

La principal incógnita para este duelo en el Rayo es la de conocer el esquema táctico que utilizará San José, un técnico con planteamientos similares a los de Pérez y Andoni Iraola, pero que introducirá alguna variante para dotar al equipo de su sello personal.

El Rayo, inmerso en una dura polémica por las malas condiciones de su estadio, llega a este inicio liguero con ciertas dudas en su rendimiento durante la pretemporada, ya que los cuatro partidos amistosos se han saldado con sólo una victoria y tres derrotas y nueve goles encajados.

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Rubén Vargas, Oso; e Isaac Romero.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Vertouwd, Balliu; Isi Palazón, Oscar Valentín, Unai López, Álvaro; De Frutos; Camello.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán, de Sevilla (suroeste de España).