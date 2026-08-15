1-0. Arbeloa cierra la pretemporarda con victoria

El cuadro inglés, que situó de inicio a los españoles César Palacios y Jorge Cuenca, que jugaron los noventa minutos, y Gonzalo García, que fue sustituido en el 89, fue más eficaz que el cuadro de Sebastian Hoeness.

El tanto llegó en el minuto 67 en un saque de esquina botado por el nigeriano Alex Iwobi que, en el borde del área pequeña peinó Castagne y superó a Fabian Bredlow.

Fue el reencuentro con el triunfo del conjunto de Londrews que ganó al Farense portugués el 1 de agosto pero que después perdió con el Crystal Palace y empató frente el Málaga. Ahora, logra la victoria en puertas del arranque de la Premier.

El Stuttgart perdió por primera vez en lo que va de pretemporada. Llevaba cuatro victorias y un empate en sus compromisos de preparación.