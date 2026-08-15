Premian a hijo de uno de los dueños de Parxin con alto cargo de representación ante grupo del Banco Mundial

Mediante decreto 6578 del 14 de agosto último, el presidente Santiago Peña nombró al abogado Juan Manuel Maioli con en un alto cargo de representación del país ante el Grupo del Banco Mundial.

Juan Manuel Maioli García es un abogado paraguayo que se desempeñaba como asesor del Gabinete Civil de la Presidencia de la República del Paraguay con un salario que rondaba los G. 20 millones.

Su figura cobró relevancia pública debido a sus fuertes vínculos familiares y laborales con sectores del poder político y empresarial, específicamente con el cartismo. Anteriormente fue parte de “Barriocanal Abogados”, del procurador general del gobierno de Horacio Cartes. Allí trabajó con Mario Balbuena, ex director en la municipalidad de Asunción.

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Juan Manuel Maioli es hijo del dueño de Geolatina, empresa que formaba parte del consorcio Parxin, concesionaria del suspendido sistema de estacionamiento tarifado.

Las sospechas sobre las conexiones entre Parxin y referentes del cartismo siguen en aumento, aunque esta vinculación entre la empresa y Horacio Cartes siempre fue negada. No obstante, Juan Manuel Maioli sigue siendo uno de los mimados de este gobierno

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Funciones ante el grupo Banco Mundial

El decreto presidencial, designa a Juan Manuel Maioli García, como Representante del Gobierno de la República del Paraguay para ocupar los cargos que corresponden a nuestro país como Miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) (entidades que forman parte del Grupo del Banco Mundial), por la Jurisdicción de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Esta representación que ejercerá Maioli en representación de Paraguay es por el término de un año, en reemplazo de la economista Carolina María Avello León.