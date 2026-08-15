¿Megaoperación o puro show?: masivo despliegue de Renacer, solo para la sesión de fotos

Con la premisa de la emprender una lucha frontal contra el narcotráfico, unos 400 policías realizaron la Operación Renacer, en madrugada del jueves último. Liderados por nueve fiscales, el contingente policial irrumpió en diferentes lugares de los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú, para llevar a cabo un total de 14 allanamientos.

Sin embargo, pese al gigantesco despliegue policial con el costo que implica semejante movilización, la realidad es que en materia de resultados la Operación Renacer dejó mucho que desear.

De las tres personas aprehendidas durante el megaoperativo, el único imputado por el caso es el brasileño Jimmy Dickson Rizo, de 42 años, a quien los investigadores atribuyen un supuesto vínculo con la organización criminal brasileña Primer Comando da Capital (PCC). Los otros dos ya fueron liberados.

Lea más: Megaoperativo en Canindeyú con minirresultados

En contrapartida con el magro resultado del operativo, se puede decir que en materia de espectáculo y exposición en redes sociales, el operativo logró un puntaje 10 de 10.

“Sesión de fotos” en pleno operativo contra el narcotráfico

Esto porque a la par de los videos promocionales de la Operación Renacer en redes sociales, en los que se hace alarde del gran despliegue de recursos estatales en la hasta si se quiere, frustrada operación, también empezaron a circular algunas fotos de los uniformados “en acción”, como mínimo llamativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es que a la par de las escasas fotos de las detenciones e incautaciones, circulan muchas otras, en las cuales los policías posan sonrientes entre los cultivos, o en las camionetas utilizadas en la operación.

Como si se tratara de una sesión de fotos por algún motivo festivo, las policías exhiben con total desparpajo poses y expresiones que, si no fuera por el uniforme y las armas que portan, cualquiera pensaría que fueron tomadas en un divertido día de camping.

También resultó llamativo que llevaran accesorios como anteojos y relojes de marcas costosas para complementar el “outfit” para la lucha contra el narcotráfico.

Lea más: Megaoperativo sin éxito en Canindeyú: tras múltiples allanamientos hay dos detenidos

Operación Renacer prometía mucho pero halló muy poco

En ocasión de solicitar las órdenes de allanamiento, la Fiscalía alegó que informaciones de inteligencia recolectadas por personal de la División de Inteligencia Antidrogas de la Policía Nacional, alertaron sobre la posible existencia de una organización criminal asentada en la Colonia “Primero de Marzo”, ubicada en el distrito de Ybyrarobaná, Departamento de Canindeyú.

Según los datos manejados por los investigadores, el grupo criminal mencionado estaría compuesto por paraguayos y extranjeros, con presuntos vínculos con facciones criminales del Brasil, quienes centrarían sus operaciones en un amplio sector en la confluencia de los Departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú.

En esa zona habrían establecido plantaciones de marihuana, campamentos, centros de acopio y presunto laboratorio clandestino de procesamiento que se dedicaría a la producción y venta de marihuana -prensada y en la modalidad “ice”- siempre de acuerdo con el relato de la imputación fiscal.

“Los trabajos de inteligencia y de campo permitieron identificar y georreferenciar con precisión los predios donde se encuentran las parcelas con plantaciones, invernaderos, presuntos centros de procesamiento clandestino y los domicilios de los principales integrantes de la organización (...)”, señala la imputación presentada por fiscala María Irene Álvarez.

Narcotraficantes “de peso” y laboratorios, ausentes

A continuación, el reporte de los procedimientos realizados en los que, la aprehensión de grandes manguruyúes del narcotráfico y laboratorios buscados, brillaron por su ausencia:

“En fecha 13 de agosto de 2026 la comitiva fiscal policial, en cumplimiento a los mandamientos de allanamientos (...) se constituyeron hasta Colonia 1 de Marzo, Alto Paraná, en el inmueble ubicado en las coordenadas geográficas 24°31´56.6”S 55°08´32.5”W, ocasión en que fue encontrado uno de los supuestos autores identificado como Jimmy Dickson Rizo, ciudadano brasileño en cuyo poder fueron encontradas dos armas de fuego (...)“.

“(...) en el lugar además se encontraba su pareja Cynthia Torres, cuya vivienda igualmente fue allanada por la comitiva fiscal-policial”.

Cultivos y semillas en Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú

“Se llevaron a cabo además allanamientos en las coordenadas geográficas 24°31’38.0”S 55°08’42.0”W, 24°31’23.9”S 55°08’31.6”W, 24°31’23.9”S 55°08’31.6”W, 24°31’55.8”S 55°08’35.3”W, 24°32’18.7”W 55°09’08.7”W y 24°32’23.6”S, 55°08’38.2”W, del Departamento de Alto Paraná y 24°31’36.0”S 55°09’35.6”W, Departamento de Caaguazú, donde se pudo constatar parcelas rurales con cultivo activo de presunta marihuana en etapa de crecimiento, ubicada en sectores boscosos, rastros de actividad humana reciente, se tomaron muestras para la realización de análisis primario de campo las cuales arrojaron resultado positivo a marihuana procediéndose luego a la destrucción de las mismas".

“Dentro del mismo operativo y en la zona de incursión, la comitiva fiscal policial ingresó al predio ubicado en las coordenadas geográficas 24°31′49.5″S 55°09′06.8″W, Departamento de Alto Paraná, consistente en una vivienda de madera sin pintar, techo de chapa tipo zinc, sin cercado perimetral, situada estratégicamente en inmediaciones del camino de acceso a varias parcelas de presunta marihuana, donde se incautaron elementos tales como documentos varios(...)“

Lea más: Operación Renacer: prisión preventiva para brasileño detenido en Canindeyú

“(...) asimismo se identificaron parcelas de marihuana en estado de crecimiento, incautándose además dos bolsas arpilleras de color blanco las cuales contenían semillas con un peso de M1 4,685 Kg y M2 8,210 Kg se tomaron muestras para la realización de análisis primario de campo las cuales arrojaron resultado positivo a marihuana”. “Igualmente, la comitiva fiscal-policial ingresó al inmueble ubicado en las coordenadas geográficas 24° 33′ 23.9” S 55°08′04.3″W, área de Colonia 1 de Marzo, Departamento de Canindeyú, consistente en una vivienda de madera, sin pintar, techo de chapa tipo zinc, puertas y ventanas de madera, sin cerco perimetral visible, donde residiría la señora Cinthia Torres pareja de Jimmy Dickson Riso, no encontrándose ninguna persona en el lugar, pero si fueron incautados bolsas de polietileno que contenían presuntas semillas de marihuana con un peso de 3,65 gramos positivos a marihuana, 16 garrafas de gas de color naranja, presumiblemente gas butano de las cuales se incautaron una muestra, un teléfono celular tipo A30, una caja vacía de celular y documentos varios".