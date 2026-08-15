Argentino Enzo Fernández, abucheado por hinchas del Chelsea

El juego de preparación entre Chelsea y Real Sociedad, que marcó un resultado de 3-1 para los azules, se disputó en el estadio londinense de Stamford Bridge.

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Con los abucheos al mundialista argentino Enzo Fernández, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

Pero el mediocampista, que fue suplente y en el minuto 62 sustituyó a Reece James, también fue aplaudido por otra parte de la grada.

Según la prensa, el Chelsea fijó en 120 millones de libras (162 millones de dólares) la cantidad necesaria para traspasar al jugador, aunque no ha recibido ofertas a esa altura en la actual ventana de fichajes de la pretemporada.

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Fernández, de 25 años, marcó además en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del reciente Mundial, unos días antes de ser expulsado en la final perdida ante España.

El amistoso de este sábado sirvió también para el estreno como local en Stamford Bridge del fichaje estrella del club, Morgan Rogers, que fue el autor del primer tanto de su equipo. Jon Aramburu igualó provisionalmente antes del descanso, pero en la segunda mitad los Blues se impusieron con un doblete del brasileño João Pedro.