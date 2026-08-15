Fútbol Internacional
15 de agosto de 2026 a la - 09:02

Diego Gómez para rato en el Brighton

Diego Alexander Gómez Amarilla, surgido profesionalmente en Libertad, extendió su vínculo con el Brighton.
Diego Alexander Gómez Amarilla, surgido profesionalmente en Libertad, extendió su vínculo con el Brighton.Brighton

El paraguayo Diego Gómez renovó cinco años su contrato con el Brighton, anunció el viernes el club inglés que compite en la Premier League.

Por ABC Color

El futbolista de 23 años, Diego Gómez, llegó al Brighton procedente del Inter de Miami en enero de 2025 y ha anotado 11 goles en sus 56 partidos con las Gaviotas.

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Su futuro queda ahora vinculado al Brighton hasta 2031, con opción a un año suplementario.

Gómez, que ha representado en 28 ocasiones a la selección absoluta, disputó el Mundial 2026, en el que Paraguay logró eliminar a Alemania en dieciseisavos, antes de caer en octavos de final contra Francia.

“Diego ha sido un jugador importante para nosotros desde su llegada y estamos encantados de haber asegurado su futuro a largo plazo”, declaró el director deportivo del Brighton, Mike Cave. “Se ha adaptado al fútbol de Premier League sin problemas y se ha integrado como un jugador clave de la plantilla”, añadió Cave.

El Brighton arranca su temporada 2026-2027 el próximo jueves con visita al Tromso noruego en la ida de playoff de acceso a Conference League. Tres días después disputará en su cancha la primera jornada de Premier League contra el Aston Villa.