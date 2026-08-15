Diego Gómez para rato en el Brighton

El futbolista de 23 años, Diego Gómez, llegó al Brighton procedente del Inter de Miami en enero de 2025 y ha anotado 11 goles en sus 56 partidos con las Gaviotas.

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Su futuro queda ahora vinculado al Brighton hasta 2031, con opción a un año suplementario.

BTS with Diego! 👀 pic.twitter.com/r2UwrjZDeP — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 14, 2026

Gómez, que ha representado en 28 ocasiones a la selección absoluta, disputó el Mundial 2026, en el que Paraguay logró eliminar a Alemania en dieciseisavos, antes de caer en octavos de final contra Francia.

“Diego ha sido un jugador importante para nosotros desde su llegada y estamos encantados de haber asegurado su futuro a largo plazo”, declaró el director deportivo del Brighton, Mike Cave. “Se ha adaptado al fútbol de Premier League sin problemas y se ha integrado como un jugador clave de la plantilla”, añadió Cave.

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El Brighton arranca su temporada 2026-2027 el próximo jueves con visita al Tromso noruego en la ida de playoff de acceso a Conference League. Tres días después disputará en su cancha la primera jornada de Premier League contra el Aston Villa.