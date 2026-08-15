El ecuatoriano Darwin Johan Guagua llega al Mérida español cedido por el Brentford FC

La cesión del jugador se hará efectiva una vez que se obtenga el visado de trabajo, según informa la entidad en un comunicado de prensa.

El nuevo centrocampista del equipo extremeño ha disputado su última temporada en Independiente del Valle y ya ha debutado, a pesar de su corta edad, en la selección absoluta de Ecuador.

El director deportivo del club, Tiago Lenho, se ha mostrado muy contento con esta nueva incorporación.

"Estamos muy felices de dar la bienvenida a Darwin en esta nueva etapa de su carrera. Es un jugador joven, con mucho potencial, que ya ha dado señales muy positivas en el fútbol sénior, incluyendo en la Copa Libertadores", ha señalado.

Según Lenho, dar el salto al fútbol europeo es un paso importante para el jugador y creen que "Mérida es el entorno adecuado para que pueda adaptarse, crecer y seguir desarrollándose".

"Estamos encantados de tenerlo con nosotros y muy ilusionados por poder acompañarle y ayudarle a crecer como jugador", ha destacado.