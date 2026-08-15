El Espanyol examina su proyecto en construcción contra el Levante sin Carlos Espí

Los blanquiazules presentarán en la primera fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) contra el cuadro granota un proyecto con continuidad, con el técnico Manolo González al frente y con cinco caras nuevas: los medios Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo, brasileño, el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y los centrales Unai Núñez y Vanja Drkušić, esloveno.

Salvo sorpresa, el anfitrión apostará por el juego vertical y con salida de balón controlada que ha planteado en verano. Los futbolistas procurarán afinar su precisión en tareas de contención, algo que ha fallado en varios ensayos de pretemporada, para evitar sorpresas en el primer partido oficial de la 2026-2027.

El entrenador dará los detalles sobre el estado de la plantilla en la rueda de prensa de esta tarde, a las 16.00 horas, en el RCDE Stadium. Los delanteros Kike García, con rotura del ligamento del bíceps femoral derecho, y Javi Puado, con rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, son bajas seguras.

El Espanyol suele firmar buenos resultados contra el Levante en su estadio. En todos los precedentes, el cuadro granota únicamente ha vencido en dos ocasiones como visitante en el feudo blanquiazul, en el curso 2019-2020 (1-3) y en el 2011-2012 (1-2). En la campaña pasada, el duelo acabó en empate a cero.

Por su parte, el equipo ‘granota’ arranca de nuevo con Luís Castro en su banquillo. El portugués llegó en diciembre a un equipo colista y con 10 puntos en la jornada 17 y le condujo a una agónica pero muy disfrutada salvación.

La permanencia vuelve a ser el reto del equipo aunque tendrá que lograrla sin Carlos Espí, clave con diez goles en los últimas trece jornadas y traspasado al Real Madrid por 25 millones en una operación destinada a aliviar sus complicadas cuentas.

Se espera que Iván Romero y Etta Eyong cubran el hueco que ha dejado y falta por ver el papel del joven Yanis Musuayi, una apuesta del club por un jugador emergente pero aún sin experiencia en la élite.

Al equipo han llegado libres Enzo Bardeli y Aïssa Mandi, traspasado Musuayi y cedidos Thiago Fernández, Hugo Sotelo, Manu Sánchez y Dani Requena.

La única baja es la del ariete Roger Brugué, que arrastra una sanción de la pasada temporada tras la expulsión en la penúltima jornada que le costó una sanción de dos partidos.

Con esa única ausencia, Castro podría alinear un once similar al del último partido de pretemporada contra el Castellón con el central Mandi en el equipo y jugadores como Manu Sánchez o Iván Romero, importantes la pasada temporada. Thiago Fernández apunta al once pero ha sido el último en llegar.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo; Urko González, Edu Expósito; Calatrava, Javi Hernández, Dolan y Roberto Fernández.

Levante: Ryan; Toljan, Mandi, ‘Dela’, Sánchez; Rey, Olasagasti, Requena; Álvarez o Bardeli, Cortés y Romero.

Estadio: RCDE Stadium, de El Prat de Llobregat (Barcelona, noreste de España).