El Independiente de Argentina contratará a Jadson Viera como nuevo entrenador

Viera, de 45 años, reemplazará como máximo estratega del equipo a Gustavo Quinteros, despedido el pasado jueves ante el mal desempeño del equipo.

Nacido en 1981 en Brasil y nacionalizado uruguayo, Viera jugó desde 2001 como defensa en, entre otros, el Danubio uruguayo, el Atlante mexicano, el Lanús argentino y el Vasco da Gama brasileño, hasta su retiro como jugador en 2017.

Luego se desempeñó como entrenador en el fútbol uruguayo, en el Boston River (2024-2025) y en Nacional, club del que se desvinculó en marzo pasado.

Según informó la prensa argentina, Viera firmará con Independiente un contrato por un año, con una cláusula de salida a finales de este año, teniendo en cuenta que en octubre próximo se realizarán elecciones en el club de Avellaneda y que, a partir de diciembre, habrá una nueva gestión.

El jueves pasado, la comisión directiva del 'Rojo' tomó la decisión de desvincular a Quinteros tras la derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras ese partido, Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, expresó en rueda de prensa que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran "responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

El entrenador cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con los dirigentes del club: "No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar".

Quinteros, quien había asumido como director técnico del Independiente el 19 de septiembre de 2025, dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con catorce victorias, ocho empates y diez derrotas.