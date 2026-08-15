El Málaga afrontará su estreno ante el Atlético de Simeone con siete bajas por lesión

El último en lesionarse fue el delantero Adrián Niño, que tuvo que retirarse con un problema muscular en el sóleo de la pierna derecha en el minuto 11 del encuentro ante el Fulham inglés (2-2), jugado el pasado miércoles en el Trofeo Costa del Sol.

El centrocampista Carlos Dotor sufre un esguince del ligamento de la rodilla derecha, que se hizo en el partido contra el Ceuta (2-1), en el que también el defensa Fernando Calero se fracturó tres costillas.

Los centrocampistas Aaron Ochoa, con un problema en una rodilla, y Juanpe Jiménez, lesionado desde la pasada temporada, por su parte, tienen entrenamientos con labores específicas.

En cuanto a los defensas Diego Murillo, que se lesionó en la rodilla derecha en el último partido de la pasada promoción de ascenso a Primera ante el Almería (1-2), y Moussa Diarra, con problemas musculares, se encuentran en periodo de recuperación.

El Málaga, equipo del sur de España que retorna esta temporada a la máxima categoría del fútbol español, completó este sábado la segunda de las cuatro sesiones previstas antes del inicio liguero, que llega tras concluir el pasado miércoles los ensayos de pretemporada, con un balance de tres empates, ante el Leisceste (3-3), Al-Ittihad (2-2) y Fulham (2-2), una victoria frente al Al Arabi (4-2) y una derrota contra el Ceuta (2-1).