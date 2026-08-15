Asunción cumple 489 años: música, ferias y festivales copan la agenda de festejos

Los festejos por el 489° aniversario de la fundación de Asunción comenzaron en la noche del viernes con música y una importante concurrencia. Residentes y visitantes se acercaron para disfrutar de las primeras actividades de una extensa programación preparada para celebrar a la capital.

Una de las propuestas que dio inicio a la agenda fue el festival ASU 489, que tuvo acceso libre y gratuito en la Plaza de Armas. La actividad reunió a diferentes artistas y grupos musicales y se extendió hasta la medianoche.

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Música para iniciar los festejos

Entre los artistas que subieron al escenario estuvieron Apolo El Perro, The Crayolas y El Culto Casero. La jornada continuó con la presentación de DJ Cool, quien tomó la posta cerca de la medianoche para animar la celebración.

El festival fue organizado por la Oficina de la Primera Dama, la Municipalidad de Asunción y la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (Amcha).

La propuesta buscó poner en movimiento el Centro Histórico y ofrecer una alternativa de entretenimiento gratuita en el marco del aniversario de la capital.

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Un sábado cargado de actividades

La celebración continuará este sábado con una agenda variada que contempla actividades para diferentes públicos. La programación incluye desfiles, ferias, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales.

La mayor parte de las actividades tendrá acceso libre y gratuito, por lo que se espera nuevamente una importante presencia de familias y visitantes en distintos puntos de la ciudad.

El Asu Fest cerrará la jornada

El cierre de la jornada estará a cargo del Asu Fest, que se desarrollará en la Costanera de Asunción y contará con la participación de reconocidos artistas nacionales.

Con esta programación, la capital busca extender la celebración durante todo el fin de semana y convertir sus 489 años en una fiesta con música, cultura, gastronomía y actividades al aire libre.