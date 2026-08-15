El Racing de Santander recauda fondos para los afectados por el terremoto en Colombia

Los fondos recaudados irán destinados a la reconstrucción de La Victoria, municipio del departamento de Valle del Cauca, donde nació el futbolista colombiano del Racing Gustavo Puerta, según informa el club en un comunicado.

Puerta ha animado a la sociedad a sumarse a la campaña. “Hay muchas familias que lo perdieron todo, se derrumbaron muchos edificios…, por eso animo a la gente a que apoye”, ha manifestado.

Puerta también ha enviado “toda su fuerza al pueblo colombiano” y ha apelado a la unión para superar la situación. “Estando unidos saldremos de esta”, ha apostillado.

Las donaciones pueden realizarse a través de un enlace en la web del Racing y, según señala el club, contarán con un certificado que permitirá acceder a una deducción fiscal de hasta el 95 por ciento.