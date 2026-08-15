Ferran Torres ficha por cinco temporadas por el PSG, donde lucirá el dorsal 9

Ferran Torres aseguró estar "muy feliz de iniciar una nueva aventura en un club tan ambicioso como el París Saint-Germain", según el comunicado difundido por el club francés, en el que oficializó la noticia del fichaje, pero que no dio ningún detalle sobre las condiciones económicas del traspaso.

El autor del gol que permitió a España ganar el último Mundial en la final frente a Argentina (1-0) quiso agradecer al presidente de su nuevo equipo, Nasser Al Khelaïfi, al director deportivo, Luis Campos, y al entrenador, Luis Enrique Martínez, la "oportunidad" que le dan y dijo que confía en "ayudar a conseguir el máximo de trofeos posibles".

El F.C. Barcelona había hecho oficial el acuerdo para traspasar al delantero al club francés, que pagaría unos 50 millones de euros por el futbolista de Foios (Valencia).

En un comunicado, el club azulgrana expresó su "agradecimiento" a Ferran Torres "por su dedicación" durante las cinco temporadas que ha defendido la camiseta y le ha deseado "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".