Mariano vuelve a marcar en LaLiga 4 años y 3 meses después

El último tanto del dominicano fue el 15 de mayo de 2022 en la jornada 37 de la temporada 2022-23, que sirvió para que el Real Madrid empatara en Cádiz (1-1).

Además del tanto que marcó este sábado, el delantero contribuyó con dos asistencias de gol en un partido que el Alavés ganó por 3-0.