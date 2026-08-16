Andrés Cuenca llega a Gijón para cerrar su cesión al Sporting

La operación, que se cerrará en forma de cesión por segunda temporada consecutiva, está pendiente del reconocimiento médico y de los trámites habituales para la firma del contrato.

Cuenca, de 19 años y campeón de Europa de dicha categoría este mismo verano con España, conoce el entorno del conjunto rojiblanco tras su etapa en Gijón durante la segunda mitad de la pasada campaña, cuando llegó cedido por el Barcelona.

El defensa disputó 8 partidos con el Sporting en aquella etapa, marcada por una lesión sufrida el mismo día de su debut en El Molinón.

Formado en las categorías inferiores del Sevilla y posteriormente en La Masia, el futbolista ha sido internacional con las categorías inferiores de España y llegó a debutar con el primer equipo del Barcelona en la Champions League.

Su regreso supone un refuerzo para la defensa rojiblanca, en una contratación que el club consideraba prioritaria desde el inicio del verano. Se espera que Cuenca esté este lunes viendo en El Molinón el estreno liguero de sus nuevos compañeros ante el Sabadell (19:00 horas) y que esté disponible para debutar pueda debutar en la segunda jornada de liga si así lo decide el cuerpo técnico.