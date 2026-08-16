Debut amargo de Pedro Felipe con el Racing de Santander: lesión a los quince minutos

En una jugada sin peligro, en el que varios jugadores del equipo santanderino rodeaban a un rival en su propio campo, el zaguero brasileño sintió algo en su pierna derecha y cayó al suelo de manera fulminante, con ostensibles gestos de dolor.

Éste ha sido el primer contratiempo del equipo dirigido por José Alberto López en su regreso a Primera División, que obligó al técnico asturiano a introducir en el terreno de juego a Manu Hernando por el lesionado Pedro, perdiendo así una de las tres ventanas de cambio.