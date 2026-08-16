El Real Madrid ya luce el nombre de 'Bernabéu' en la fachada de su estadio

Las obras comenzaron en mayo de 2019 y, algo más de siete años después de su inicio, desde el Paseo de la Castellana en la zona norte de la capital española ya puede leerse el apellido del expresidente (1943-1978) que da nombre al coliseo blanco, a falta de instalar el escudo de la entidad, lo que se llevará a cabo durante la próxima semana.

Lo más llamativo de esta denominación es que desaparece el nombre completo, 'Santiago Bernabéu', tal y como lucía anteriormente en honor al que fue presidente del Real Madrid, quien inauguró en diciembre de 1947 el Nuevo Estadio de Chamartín y que asistió a otro bautismo en 1955, cuando la Asamblea General de Socios decidió que el recinto luciese su nombre "como reconocimiento a su labor".

Ahora, debido a razones comerciales y a la imagen de la marca madridista, sólo queda el apellido.

Por otra parte, el estadio luce un diseño vanguardista, muy distinto al anterior, debido a la nueva estructura de su exterior formada por bandas de acero y líneas variables que permitirá iluminar y proyectar imágenes al exterior.

Los aficionados acudirán al estadio por primera vez en esta nueva temporada el 26 de agosto para ver el partido de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) 2026-2027 que el Real Madrid jugará contra la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada del torneo, que los merengues disputarán después de la segunda -el sábado 22 visitará al Espanyol-.