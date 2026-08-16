Furor en un pueblo de España por lograr la lotería con la fecha de la final del Mundial

Este número del tradicional sorteo de lotería español que, año tras año, supone una lluvia de premios, así como la compra masiva e intercambio de décimos entre familiares y amigos para compartir fortuna, está casi agotado en todos los puntos de venta, menos en Motril (Granada, sur de España), gracias a un club deportivo de la localidad que lo juega desde hace muchos años.

El número 19726 ha disparado su demanda y ha motivado que los representantes del Club Waterpolo Motril, que lo tienen asignado por parte de la administración de Loterías Fajardo de la localidad, estén recibiendo peticiones de forma continua desde diferentes puntos de España.

Gerardo Romano, presidente del club motrileño, explica a EFE que es el número que juegan "todos los años" los componentes del equipo y sus familiares, que ahora están "desbordados" por las llamadas que reciben desde todo el país.

Destaca que el 19726 "se ha hecho viral a consecuencia de ganar España su segunda estrella" en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá -tras el título cosechado en Sudáfrica 2010- y que se ha convertido en "uno de los números más apetecibles".

Romano asegura que han retirado en estos días los décimos que tienen asignados en la administración número 1 de Motril y que no saben cómo lo van hacer, ya que tienen peticiones "desde días antes de recogerlos". "Ya nos quedan pocos e igual no llegamos a septiembre al ritmo que llevamos", señala.

Considerado, además, que este 2026 "va a ser nuestro año", se han dado muchas circunstancias que lo dicen: "El Mundial que hemos ganado y la coincidencia de que este año en el anuncio de televisión de la Lotería, una de las protagonista sea una actriz motrileña", en referencia a Tusti de las Heras.

Por su parte, María Jesús Egea, de la administración número 1 de Loterías Fajardo, reconoce que están sorprendidos por la gran demanda que está teniendo el número 19726 desde que se puso a la venta y de las llamadas que están recibiendo a pesar de que "sólo quedaban los que el Club de Waterpolo y otros particulares que también juegan cada año este número tenían reservado".

Egea puntualiza que ese número "sí les queda en el resto de sorteos del año" y que en la administración gana cada año sabiendo que pueden repartir un pedacito de suerte.