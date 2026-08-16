Jorge Bava deja de ser el entrenador de Nacional

Campeón uruguayo en la última temporada, Nacional comenzó el año bajo las órdenes de Jadson Viera, quien fue despedido en marzo luego de que el Tricolor perdiera la Supercopa Uruguaya, el Clásico del Torneo Apertura y sumara apenas 5 triunfos en 16 encuentros desde su llegada al banquillo.

El 22 de marzo el Tricolor anunció la llegada de Bava, quien días antes había dejado al paraguayo Cerro Porteño tras ser despedido, lo que cerró de esa forma un ciclo en el que ganó un Torneo Clausura y una Supercopa.

Desde su arribo, el entrenador dirigió a Nacional en 25 encuentros de los torneos uruguayos Apertura, Intermedio y Clausura, así como en las copas Libertadores y Sudamericana.

Bajo sus órdenes, el equipo acabó séptimo en el Apertura a nueve puntos del campeón, quedó afuera de la primera fase de una Libertadores con solo 8 puntos ganados de 18 posibles, fue eliminado por el argentino Tigre en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, finalizó segundo en su grupo del Intermedio, no pudo acceder a la final y se estrenó en el Clausura con una derrota.

De esta forma, sumó 11 victorias, 3 igualdades y 11 derrotas en sus 25 encuentros.

Ahora el Tricolor deberá buscar un nuevo entrenador para cerrar una temporada en la que nuevamente tendrá más de dos directores técnicos.

El año pasado comenzó con Martín Lasarte, siguió con Pablo Peirano y finalizó con Jadson Viera, mientras que en 2023 fue dirigido por el argentino Ricardo Zielinski, Álvaro Gutiérrez y Álvaro Recoba, que dirigió el equipo hasta 2024.

Las dos últimas temporadas que Nacional comenzó y acabó un año con el mismo entrenador fueron las de 2019 y 2022, la primera con Alexander Medina y la segunda con Pablo Repetto.

Séptimo en la Tabla Anual acumulada y a ocho puntos del líder con dos encuentros más jugados, conquistar el Clausura es la única opción que Nacional tiene para retener el título de campeón uruguayo.

El próximo fin de semana, Nacional recibirá a Progreso por la tercera fecha del Clausura en busca de puntos fundamentales no solo para luchar por dicho torneo, sino también para trepar en la Tabla Anual, que otorga boletos a las copas internacionales de 2027.

Tras ese partido, se medirá con Peñarol en una nueva edición del Clásico uruguayo.