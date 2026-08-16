Liga de Quito e Independiente representarán a Ecuador en la Libertadores femenina 2026

Como Ecuador será el anfitrión de la Copa Libertadores femenina, que se disputará del 15 al 31 de octubre, el país tendrá dos cupos, por lo que ambos equipos aseguraron su clasificación al torneo continental.

Las Guerreras Albas, que habían empatado 1-1 en la ida de la semifinal disputada en el estadio Monumental de Guayaquil, sellaron este domingo su clasificación con dos goles de la atacante Rosa Flores.

Las Dragonas, por su parte, derrotaron por 3-1 a Universidad Católica en la otra semifinal e intentarán retener el título conquistado el año pasado precisamente ante Liga de Quito.

El cuadro del Valle también ganó el título de 2024, tras ganarle la fase final a Barcelona, por lo que antes las Guerreras Albas saldrá por el tricampeonato en los enfrentamientos del 22 y 29 de agosto en la capital ecuatoriana.