Suben a cinco los fallecidos por accidente en una transitada vía de Paraguay

De acuerdo al informe del diario Última Hora, el accidente se produjo en la ruta PY02, que atraviesa el departamento Central, el más poblado del país, cuando el camión impactó contra cuatro vehículos que estaban detenidos ante el semáforo a la altura del kilómetro 47 de esta vía.

De manera inicial, el accidente produjo la muerte de cuatro personas que viajaban en un mismo automóvil. Pero la noche de este domingo falleció uno de los heridos, lo que hizo subir la cifra de decesos a cinco.

Un video captado por una cámara de seguridad muestra al camión impactando contra una defensa de la vía y luego contra los autos, que salieron desprendidos por la violencia del choque.

Según el reporte, uno de los autos impactó luego contra un poste de electricidad y se incendió, causando la muerte de los cuatro ocupantes.

Las autoridades presumen que una falla mecánica pudo haber provocado el accidente.

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El conductor, que resultó ileso, quedó detenido y dio negativo a una prueba de alcoholemia.