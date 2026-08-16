Pablo “Vitamina” Sánchez: Una remontada que fortalece la confianza

Pablo “Vitamina” Sánchez terminó satisfecho con la victoria 2-1 de Olimpia sobre Sportivo Ameliano, aunque reconoció que su equipo debió resolver antes el partido para evitar el sufrimiento del tramo final.

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El entrenador franjeado valoró especialmente la reacción inmediata después del gol de Estivel Moreira y consideró que el triunfo representa un impulso importante en lo anímico.

“Deberíamos haber sido más certeros antes para no sufrir. En un momento la verdad que lo sufrimos, sobre todo cuando hacen el gol y encontramos que el partido lo estábamos dominando”, señaló Sánchez.

El técnico recordó que el encuentro tuvo similitudes con otros partidos en los que Olimpia manejó el trámite, generó situaciones y terminó dejando escapar puntos. Esta vez, sin embargo, el equipo logró reaccionar rápidamente: Sebastián Ferreira marcó el empate apenas después del tanto de Ameliano y Hugo Sandoval completó la remontada.

“Se estaba repitiendo de alguna manera lo que nos pasó con 2 de Mayo y en partidos anteriores. Por eso destaco hoy la importancia de haber podido revertir el resultado, de ganar en casa y hacer lo que teníamos que hacer”, explicó.

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Sánchez también puso en valor el empate conseguido anteriormente en Brasil y la necesidad de darle mayor importancia con una victoria en el campeonato local. “Yo le decía a los jugadores que el empate el otro día en Brasil había que darle valor ganando en el torneo local”, comentó.

Los delanteros respondieron

Uno de los aspectos que dejó conforme al entrenador fue que los atacantes lograron convertir. El técnico reconoció que el equipo había generado varias situaciones, pero necesitaba traducir esa producción en goles.

“Es muy importante que los delanteros hagan goles”, afirmó. En ese sentido, destacó el esfuerzo realizado inicialmente por Tiago Caballero y Brian Romero y, posteriormente, la aparición de Sebastián Ferreira y Hugo Sandoval.

Ferreira ingresó en el segundo tiempo y marcó rápidamente el empate, mientras que Sandoval, también desde el banco, apareció para convertir el gol de la victoria.

“Cuando le tocó entrar a Huguito (Sandoval) era para ojalá poder hacer el gol del triunfo. Se lo pedí y la verdad que me cumplió enseguida”, relató Sánchez.

El entrenador también espera que los goles sigan apareciendo en los próximos encuentros. “Ojalá que en los próximos partidos le toque a Bryan y le toque ojalá en algún momento a Tiago, que está apareciendo ahora más veces y más seguido en el equipo”, agregó.

Elogios para el regreso de Javier Domínguez

Sánchez también analizó el retorno de Javier Domínguez, quien volvió a disputar un partido completo con la camiseta de Olimpia. El mediocampista tuvo un buen rendimiento en la recuperación, aunque todavía necesita adquirir mayor ritmo con el balón.

“Sin la pelota es un partido bárbaro: recuperó, anticipó, hizo que amonesten a los rivales. Con la pelota le costó un poquito más, ahí dividió buenas y malas”, explicó.

El entrenador entendió que es un proceso natural debido al tiempo que estuvo alejado de las canchas y recordó que la camiseta de Olimpia exige mucho.

“Esta camiseta no es liviana y será cuestión de que con el correr de los partidos se vaya sintiendo cada vez mejor y con más confianza. En líneas generales nos dejó satisfechos”, apuntó.