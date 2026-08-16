Olimpia y Cerro Porteño ganan en la liga de Paraguay antes de volver a sus llaves de copa

El 'Franjeado' completó la quinta jornada del fútbol paraguayo con su trabajado triunfo por 2-1 ante Sportivo Ameliano, gracias a las dianas de Sebastián Ferreira, a los 71 minutos, y de Hugo Sandoval, a los 77.

Estivel Moreira había puesto adelantado a la visita con su gol en la fracción 69.

Cerro Porteño, entretanto, se impuso al San Lorenzo por 1-0 con el tanto del argentino Juan Iturbe a los 11 minutos de juego.

Con estos resultados el 'Ciclón de Barrio Obrero' y Olimpia dejaron los deberes en casa hechos antes de retomar sus series ante el Palmeiras y el Vasco da Gama, respectivamente.

Cerro y el 'Verdão' definirán este miércoles su serie en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como 'La Nueva Olla', después del empate 1-1 del pasado día 12 en Sao Paulo.

Por su parte, el Olimpia, que dirige el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, recibirá el jueves en el mítico Estadio Defensores del Chaco al Vasco da Gama, contra el que pactó sin goles en el partido de ida en Río de Janeiro, por un billete a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La jornada se inició el viernes con el triunfo del sorpresivo 2 de Mayo ante Recoleta por 1-2, un resultado que deja al 'Gallo Norteño' en lo más alto de la tabla.

El Recoleta recibirá este martes en el Estadio Defensores del Chaco al Boca Juniors argentino, contra el que cayó por 3-1 en el partido de ida de la serie de octavos de final de Copa Sudamericana que los enfrenta.

El sábado, Guaraní cayó 2-3 ante Rubio Ñú y Trinidense y Nacional empataron 1-1. En este partido, Roque Santa Cruz anotó para 'El Tricolor', mientras que Clementino González marcó la diana de Trinidense.

En el último partido de la quinta fecha, Libertad vino de atrás para vencer 1-2 al Sportivo Luqueño y mantenerse como segundo clasificado por detrás del 2 de Mayo.

En este compromiso, Aldo Maíz puso en ventaja a los locales a los 9 minutos, pero el 'Gumarelo' le dio vuelta al marcador con las dianas de Néstor Giménez a los 45+2 y Marcelo Fernández en la fracción 54.