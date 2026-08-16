Fútbol Internacional
16 de agosto de 2026 a la - 20:30

River derrotó a Argentinos Juniors y sumó su primera victoria del semestre

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Buenos Aires, 16 ago (EFE).- River Plate derrotó este domingo por 2-0 a Argentinos Juniors y cortó una serie de seis derrotas consecutivas en el ámbito local, en una jornada que marcó el estreno de Thiago Almada con el Millonario.

Por EFE

Con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa, de penalti, el equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet además de sumar sus primeros puntos en el campeonato logró convertir por primera vez, y por duplicado.

Argentinos Juniors cedió su invicto ya que había llegado a este partido en el Estadio Monumental de Núñez con puntuación ideal de doce puntos y, pese a esta caída, mantiene el liderato de la Zona B.

En otro resultado de la jornada dominical, Sarmiento de Junín se impuso por 2-0 a Huracán, que venía de ganar el clásico como visitante a San Lorenzo, que el sábado se había repuesto con un ajustado triunfo por 1-0 frente a Unión de Santa Fe.

Boca Juniors empató el sábado 1-1 en su visita a Platense, Estudiantes goleó por 4-0 a Gimnasia en una nueva edición del clásico de La Plata, Aldosivi y Tigre igualaron sin goles y con idéntico 2-0 Belgrano se impuso a Independeinte Rivadavia y Newell’s Old Boys a Deportivo Riestra.

El viernes, en el comienzo de esta fecha, Banfield venció a domicilio por 0-1 a Racing Club.

La quinta jornada de este Torneo Clausura se completará este lunes con otros cuatro partidos.