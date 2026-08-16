Policiales
16 de agosto de 2026 a la - 14:20

Accidente en Pedrozo: los vehículos involucrados y sus ocupantes

Así quedaron los vehículos involucrados en el fatal accidente de Pedrozo: el automóvil en el que murieron cuatro personas y el camión volquete que transportaba ladrillos.
Dos de los vehículos involucrados en el fatal accidente de Pedrozo: el automóvil en el que murieron cuatro personas y el camión volquete que transportaba ladrillos.Faustina Agüero

El informe policial detalla las características de los cinco vehículos involucrados en el violento accidente registrado anoche, alrededor de las 20:35, en el km 47 de la ruta PY02, en la zona del semáforo de la compañía Pedrozo, de Ypacaraí. El siniestro dejó cinco personas fallecidas y siete heridas, según confirmó la Policía Nacional.

Por Faustina Agüero

El principal vehículo involucrado fue un camión volquete Scania 113-360, año 1998, de color blanco, chapa AAKP921, que transportaba ladrillos. El rodado quedó abollado e incinerado. Estaba al mando de Víctor Raúl Delacruz (48),quien sufrió lesiones leves y quedó aprehendido a disposición de las autoridades.

De acuerdo con el reporte policial, el camión habría quedado sin frenos mientras circulaba por la zona, por lo que no pudo detener su marcha y terminó impactando contra los vehículos que se encontraban detenidos ante el semáforo en rojo.

Entre los rodados afectados se encuentra un Toyota Ractis, año 2010, negro, chapa AAXV257. El automóvil quedó completamente destruido e incinerado. Sus cuatro ocupantes fallecieron y quedaron totalmente calcinados.

Vehículo dañado tras accidente, rodeado de árboles y vegetación, con resto metálico expuesto y signos de incendio.
Un violento accidente en la ruta PY02, en Pedrozo, causó la muerte de cinco personas y dejó a siete heridas.

Hasta el momento, las víctimas no fueron identificadas oficialmente, debido a que se aguarda el trabajo del médico forense para establecer sus identidades.

Otro de los vehículos involucrados fue un Renault Mégane II, de color beige angora, chapa BBT303, que estaba al mando de Virginio Sánchez Gotia (45 años), quien resultó lesionado.

En el Renault también viajaban Yamila González Chena (26), quien continúa internada a raíz de las lesiones sufridas, y María Concepción Domínguez (58), quien falleció este domingo en el hospital luego de permanecer internada.

Además, en el mismo automóvil viajaban dos menores de edad, una niña menor de 5 años y otra menor de 3 años, quienes fueron trasladadas e internadas en el área de Urgencias Pediátricas de Itauguá.

Asimismo, en el accidente estuvo involucrado un Toyota Noah, chapa AAIH228, conducido por Cintia Carolina Franco Gutiérrez (32), quien resultó lesionada. Como acompañante viajaba María Lucila Gutiérrez de Franco, personal policial con el grado de suboficial mayor, además de dos menores de edad. Todos resultaron con contusiones.

Bomberos operan mangueras en una escena de emergencia, rodeados de escombros y luces de advertencia en un ambiente oscuro.
Bomberos trabajan en el lugar del accidente en Pedrozo, Ypacaraí, la noche del sábado.

Finalmente, también fue alcanzado un camión Isuzu, chapa ABBI183, al mando de Carlos Escobar Chamorro, quien salió ileso del violento impacto.

La Policía continúa recabando datos para determinar con precisión la dinámica del accidente. Mientras tanto, las autoridades avanzan con la identificación de las víctimas fatales y el seguimiento de las personas heridas.

Lea más: Cinco fallecidos y siete heridos tras violento choque en Pedrozo

Antecedentes

El hecho recuerda a otro accidente registrado en setiembre de 2024, cuando un camión transganado sufrió una falla en los frenos y terminó impactando contra varios vehículos. Aquel episodio dejó seis personas fallecidas, además de varios heridos y cuantiosos daños materiales.

Lea más: Ruta de la muerte: lista de los accidentes más graves en Pedrozo

Artículos relacionados

Accidente nocturno en carretera, camión colisiona con automóvil, nube de polvo y escombros en el impacto.
Policiales
Tragedia en Pedrozo: confirman que dos de las víctimas del fatídico choque eran funcionarios del Senado
Ver más