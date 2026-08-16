Saprissa mantiene su inicio perfecto y se consolida cómo líder en el fútbol de Costa Rica

Los saprissistas, dirigidos por Hernán Medford, acumulan cuatro victorias en cuatro partidos del torneo nacional, sumado a las tres victorias que lleva en la Copa Centroamericana.

El mediocampista Jefferson Brenes fue la figura del encuentro con un doblete, a los minutos 13' y 34', mientras que el delantero nicaragüense Bancy Hernández marcó el tercero al minuto 77’. Por su parte, el Cartaginés descontó por medio de Joaquín Alonso Hernández (31') y Carlos Barahona (88').

Con este resultado, Saprissa se mantiene en la cima con 12 unidades, mientras que Cartaginés permanece en el tercer lugar de la tabla con seis puntos.

El Alajuelense comandado por el español Ismael Rescalvo, venció 2-1 a Puntarenas y continúa con su invicto en el torneo, en un partido que empezó cuesta arriba y fue doblemente exigente para los locales.

El delantero puntarenense Doryan Rodríguez puso el 0-1 al minuto 28, pero el defensor alajuelense Alexis Gamboa igualó de cabeza al minuto 41’.

En el segundo tiempo, los rojinegros quedaron con diez jugadores tras la expulsión del medio campista Yerlan Sosa al 65’, aunque cuatro minutos después Kenyel Michel apareció para marcar el 2-1 definitivo.

El Alajuelense suma 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, mientras que Puntarenas permanece en el último lugar con un punto.

En otros partidos de la jornada, el vigente campeón Herediano no logra encontrar su ritmo y cayó frente a San Carlos 1-0. Además, Pérez Zeledón perdió 1-0 ante Inter San Carlos.

La fecha será completada el próximo lunes con el juego entre Sporting contra Escorpiones.