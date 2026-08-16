Video: Kaku Romero Gamarra sella una remontada del Al Ain

El conjunto local parecía encaminarse hacia una cómoda victoria después de adelantarse 2-0 en el primer tiempo. Youssouf Niakaté apareció en dos oportunidades, a los 15 y 42 minutos, para poner al Baniyas con una ventaja que parecía difícil de remontar.

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Sin embargo, el Al Ain reaccionó antes del descanso y consiguió descontar mediante Soufiane Rahimi, quien transformó en gol un penal a los 45+2 minutos.

En la segunda etapa llegó la gran reacción del conjunto visitante. Houssine Rahimi apareció a los 81 minutos para marcar el 2-2 y, cuando el partido parecía dirigirse hacia un empate, volvió a convertir a los 90+8′ para completar la remontada y colocar al Al Ain 3-2 arriba.

El broche definitivo estuvo a cargo de Kaku Romero Gamarra, quien apareció en el minuto 90+10′ para marcar el 4-2 y desatar el festejo del conjunto visitante. El paraguayo aprovechó el tramo final del encuentro para poner su sello en el debut liguero del Al Ain.

De esta manera, el mediocampista albirrojo comienza con protagonismo una nueva campaña en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, después de haber sido incluido en el once ideal de la temporada anterior.

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Romero Gamarra comparte plantel en el Al Ain con otro paraguayo, Matías Segovia, por lo que ambos integran una presencia guaraní importante en el vigente campeón asiático.

Así fue el gol de Kaku Romero