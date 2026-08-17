El Real Madrid traspasa a Jacobo Ortega al Estrasburgo por 10 millones de euros

Ortega se convierte en el sexto jugador vendido este verano por el Real Madrid. Sigue los pasos de Gonzalo García y César Palacios, traspasados al Fulham por 40 y 10 millones de euros, respectivamente, y de Fran García, Mario Martín y Fran González, vendidos al Betis, Getafe y Sevilla por 8,5 millones.

El Real Madrid ha recaudado 58,5 millones de euros con la venta de seis canteranos. También abandonaron el club el argentino Franco Mastantuono, cedido al Fiorentina, y Dani Ceballos, Dani Carvajal y David Alaba, que finalizaron sus contratos y no renovaron.

Ortega llegó al Real Madrid en 2018, con 12 años, y formó parte de las categorías inferiores del conjunto blanco durante ocho temporadas.

En la campaña 2025-2026 conquistó con el Juvenil A la Liga Juvenil de la UEFA. En un comunicado, el Real Madrid agradeció al delantero su “entrega” durante su etapa en el club y le deseó, al igual que a su familia, “lo mejor” en su nueva etapa.