Enciso y Ouattara dejan el Estrasburgo y fichan por el Ipswich

Julio Enciso y Abdoul Ouattara siguen así los pasos del entrenador Gary O’Neil, que estuvo los seis primeros meses de 2026 al frente del Estrasburgo y que en junio firmó Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League.

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Enciso vuelve a un club que ya conoce, ya que estuvo allí seis meses cedido por el Brighton en 2025, antes de poner rumbo a Francia.

Esta vez su contrato es permanente, en una operación que según la prensa asciende a 25 millones de libras (29,2 millones de euros o 33 millones de dólares).

El extremo paraguayo, que estuvo recientemente con su selección en el Mundial 2026, se había unido al Estrasburgo en setiembre de 2025 e impresionó a O’Neil.

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“Disfruté el tiempo que pasé en préstamo en este club y me puso feliz verles ascender a la Premier League la pasada temporada. He trabajado con el entrenador en Francia la última temporada y estoy entusiasmado con la oportunidad de volver a jugar para un gran club como el Ipswich” , declaró Enciso, citado en el comunicado.

Outtara, de 20 años, se une también al Ipswich, en su caso por una cantidad estimada por la prensa en 17 millones de libras (20 millones de euros o 23 millones de dólares).

El Ipswich arranca en la Premier League 2026-2027 el sábado en casa contra el Sunderland.