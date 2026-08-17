Oficial: Julio Enciso regresa a la Premier League de Inglaterra

Julio Enciso regresa a la Premier League de Inglaterra: Racing de Estrasburgo oficializó hoy el traspaso del futbolista paraguayo al Ipswich Town. “Racing Club de Estrasburgo anuncia el traspaso definitivo de Julio Enciso al Ipswich Town, recién ascendido a la Premier League esta temporada”, comunicó el club francés en las redes sociales.

“Julio regresa a Suffolk en calidad de jugador permanente procedente del RC Strasbourg de Francia, donde jugó la temporada pasada bajo las órdenes del técnico Gary O’Neil”, anunció, por su lado, los Blues, que no revelaron el monto del traspaso. “Su fichaje se produce por una cantidad no revelada y ha firmado un contrato de cinco años, hasta 2031”, publicó.

Julio Enciso retorna al Ipswich Town

Julio Enciso retorna no solo a la Premier League sino que también, al Ipswich Town. El canterano de Libertad militó en los Blues en la segunda parte de 2024-2025, cedido por Brighton, temporada en la que descendió a la segunda. El delantero de 22 años había disputado 13 encuentros (todos por Liga), marcando 2 goles y entregando 3 asistencias.

Enciso abandona Racing de Estrasburgo después de una temporada completa en el fútbol francés. El atacante llegó a mediados de 2025, transferido por las Gaviotas, y registró 42 partidos, 12 tantos y 9 asistencias, quedando a puertas de dos finales: Copa de Francia y Conference League, eliminado en las semifinales de ambas competencias.

“Disfruté mucho mi tiempo cedido en el club y me alegró muchísimo verlos ascender a la Premier League la temporada pasada. Trabajé con el entrenador en Francia la temporada pasada y la oportunidad de volver a jugar para él en un gran club como el Ipswich es algo que me ilusiona mucho”, expresó Enciso, quien será nuevamente dirigido por Gary O’Neil.

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O’Neil fue el DT de Enciso en Estrasburgo. “Es un jugador joven capaz de crear algo de la nada y lo ha demostrado a lo largo de su carrera, incluso en el Mundial”, expresó el entrenador de 43 años sobre el guaraní, que defendió la camiseta de la selección de Paraguay en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

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