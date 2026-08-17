Goleadoras y Fútbol con Corazón apoyarán a infancia afectada por el terremoto de Venezuela

El devastador seísmo, que dejó 6.300 fallecidos y más de 73.000 heridos, afectó a miles de familias que aún continúan enfrentándose a las secuencias emocionales de esta emergencia.

Por ello, el programa, que comenzará en septiembre próximo, buscará “crear espacios seguros donde niños y niñas puedan recuperar la confianza, fortalecer su resiliencia, reconstruir vínculos comunitarios" y avanzar en "su proceso de recuperación emocional después de la tragedia”.

Esta alianza, que beneficiará a comunidades de La Guaira (norte del país), nace con el objetivo de “proteger lo más valioso que tiene Venezuela, sus niños y niñas”, según el comunicado conjunto de ambas organizaciones.

En palabras de la actriz y modelo venezolana Eglantina Zingg, fundadora de Goleadoras, el poder del deporte es una herramienta fundamental “para ayudar a sanar el trauma, devolver esperanza”, así como “fortalecer a las comunidades cuando más lo necesitan”.

Goleadoras es una organización internacional, cuya principal misión es el desarrollo integral y empoderamiento de las niñas por medio del fútbol, y será la encargada de implementar, así como ejecutar el citado proyecto en Venezuela.

Por su parte, Fútbol con Corazón, asociación con sede en Barranquilla (Colombia) y con presencia en varios países del mundo, usa el deporte como herramienta de transformación social.

Además, se lanzará una campaña internacional de recaudación de fondos a través de GoFundMe, con el objetivo de “movilizar recursos que permitan garantizar la implementación del programa y ampliar su alcance a las comunidades más afectadas por el terremoto”.