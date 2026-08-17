Julio Enciso: “Feliz de estar de vuelta en el Ipswich Town”

Julio Enciso fichó nuevamente por Ipswich Town, pero esta vez, de forma definitiva. Luego de una primera etapa de 6 meses en 2024-2025 (la primera parte de 2025), el caaguaceño regresa a los Blues y firma por cinco temporadas. El club adquiere la totalidad del pase por unos 30.000.000 de euros, convirtiendo al delantero en el futbolista paraguayo más caro de la historia.

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“Estoy muy feliz de estar de vuelta en el Ipswich Town”, expresó Enciso en una entrevista que publicó el club. “Tengo muchas ganas de volver a ver a los aficionados”, añadió el canterano de Libertad, que había convertido 2 goles y entregado 3 asistencias en los 13 encuentros que disputó con la institución del condado de Suffolk.

Julio Enciso y el retorno al Ipswich Town

Enciso aseguró que disfrutó el primer ciclo. “Disfruté mucho mi tiempo cedido en el club y me alegró muchísimo verlos ascender a la Premier League la temporada pasada. Trabajé con el entrenador en Francia la temporada pasada y la oportunidad de volver a jugar para él en un gran club como el Ipswich es algo que me ilusiona mucho”, añadió el guaraní.

Ipswich Town regresó a la Premier League para la temporada 2026-2027. Los Blues, con el inglés Kieran McKenna al mando (Gary O’Neil asumió en junio), finalizaron segundo en la Football League Championship 2025-2026: conquistaron el segundo boleto de ascenso directo al sumar 84 puntos en 46 partidos, a 11 unidades del campeón, Coventry City.