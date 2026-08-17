Fútbol Internacional
17 de agosto de 2026 a la - 14:01

Julio Enciso: “Feliz de estar de vuelta en el Ipswich Town”

Ramón Sosa sonriente, con camiseta azul y detalles en rojo y blanco del Ipswich Town, en un fondo oscuro.
Julio Enciso, futbolista paraguayo, durante la presentación oficial como refuerzo del Ipswich Town de la Premier League de Inglaterra.@IpswichTown

Julio Enciso retornó al Ipswich Town de la Premier League de Inglaterra.

Por ABC Color

Julio Enciso fichó nuevamente por Ipswich Town, pero esta vez, de forma definitiva. Luego de una primera etapa de 6 meses en 2024-2025 (la primera parte de 2025), el caaguaceño regresa a los Blues y firma por cinco temporadas. El club adquiere la totalidad del pase por unos 30.000.000 de euros, convirtiendo al delantero en el futbolista paraguayo más caro de la historia.

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“Estoy muy feliz de estar de vuelta en el Ipswich Town”, expresó Enciso en una entrevista que publicó el club. “Tengo muchas ganas de volver a ver a los aficionados”, añadió el canterano de Libertad, que había convertido 2 goles y entregado 3 asistencias en los 13 encuentros que disputó con la institución del condado de Suffolk.

Julio Enciso sonriente, vistiendo camiseta azul de Ipswich Town, hace signo de paz con la mano en un fondo oscuro.
Julio Enciso, futbolista paraguayo, durante la presentación oficial como refuerzo del Ipswich Town de la Premier League de Inglaterra.

Julio Enciso y el retorno al Ipswich Town

Enciso aseguró que disfrutó el primer ciclo. “Disfruté mucho mi tiempo cedido en el club y me alegró muchísimo verlos ascender a la Premier League la temporada pasada. Trabajé con el entrenador en Francia la temporada pasada y la oportunidad de volver a jugar para él en un gran club como el Ipswich es algo que me ilusiona mucho”, añadió el guaraní.

Ipswich Town regresó a la Premier League para la temporada 2026-2027. Los Blues, con el inglés Kieran McKenna al mando (Gary O’Neil asumió en junio), finalizaron segundo en la Football League Championship 2025-2026: conquistaron el segundo boleto de ascenso directo al sumar 84 puntos en 46 partidos, a 11 unidades del campeón, Coventry City.