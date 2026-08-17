Fútbol Internacional
17 de agosto de 2026 a la - 20:38

Video: Allan Wlk marcó su primer gol con Lanús

Allan Steven Wlk Duré marcó su primer gol con Lanús pero su equipo cayó 3-1 con Independiente.
Allan Steven Wlk Duré marcó su primer gol con Lanús pero su equipo cayó 3-1 con Independiente.

El delantero paraguayo Allan Wlk convirtió su primer gol oficial con la camiseta de Lanús, aunque su estreno goleador no alcanzó para evitar la derrota del conjunto granate por 3-1 ante Independiente de Avellaneda, por la quinta fecha del Torneo Clausura argentino.

Por David Rolón

Wlk apareció a los 50 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo, para descontar tras una rápida acción ofensiva. Ramiro Carrera condujo el contragolpe y asistió hacia atrás, donde el atacante paraguayo definió con un potente zurdazo para establecer el 2-1 parcial.

Lea más: Los dos titulares de Cerro Porteño que entrenaron con normalidad y llegarían ante Palmeiras

El conjunto de Avellaneda había tomado ventaja con un doblete de Lautaro Millán, mientras que Maximiliano Gutiérrez sentenció el encuentro en el tiempo añadido.

En Lanús también fue titular el paraguayo Ronaldo Dejesús, mientras que José Can

ale permaneció entre los suplentes. En Independiente, por su parte, Gabriel Ávalos arrancó de titular.

Wlk, de 23 años, llegó al Granate procedente de Recoleta y firmó contrato hasta diciembre de 2030. El atacante comienza así a dejar su sello en el fútbol argentino con su primer tanto oficial.

Así fue el primer gol de Allan Wlk con Lanús