Video: Allan Wlk marcó su primer gol con Lanús

Wlk apareció a los 50 minutos, apenas iniciado el segundo tiempo, para descontar tras una rápida acción ofensiva. Ramiro Carrera condujo el contragolpe y asistió hacia atrás, donde el atacante paraguayo definió con un potente zurdazo para establecer el 2-1 parcial.
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El conjunto de Avellaneda había tomado ventaja con un doblete de Lautaro Millán, mientras que Maximiliano Gutiérrez sentenció el encuentro en el tiempo añadido.
En Lanús también fue titular el paraguayo Ronaldo Dejesús, mientras que José Can
ale permaneció entre los suplentes. En Independiente, por su parte, Gabriel Ávalos arrancó de titular.
Wlk, de 23 años, llegó al Granate procedente de Recoleta y firmó contrato hasta diciembre de 2030. El atacante comienza así a dejar su sello en el fútbol argentino con su primer tanto oficial.