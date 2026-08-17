Los dos titulares de Cerro Porteño que entrenaron con normalidad y llegarían ante Palmeiras

Cerro Porteño disputa este semana el partido más importante de la temporada: la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El Ciclón enfrenta a Palmeiras por un boleto a los cuartos de final: el partido es el miércoles, a las 19:00, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. La serie está abierta tras el 1-1 en São Paulo.

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Un día después de superar 1-0 a San Lorenzo por la fecha 5 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, el plantel azulgrana entrenó por la mañana en Barrio Obrero y en la sesión, Ariel Holan recibió una buena noticia: dos titulares, ausentes contra el Rayadito, entrenaron con normalidad y ambos están a disposición.

Los dos titulares de Cerro Porteño que están recuperados

César Bobadilla, quien sí disputó la ida en Brasil, y Robert Piris da Motta activaron con el grupo que no jugó por el campeonato y llegarían para el duelo de vuelta frente a los brasileños. Los mediocampistas estaban en duda por molestias musculares, pero las tareas que realizaron hoy, permiten al entrenador la posibilidad de contar con ambos.

A diferencia de Bobadilla, Piris da Motta no jugó los últimos tres encuentros del Azulgrana: 0-1 vs. Sportivo Ameliano, 1-1 vs. Palmeiras y 1-0 vs. San Lorenzo. “Un pequeño edema en el aductor”, había manifestado Holan sobre el experimentado volante luego del empate en el Nubank Arena por el certamen continental.

Matías Pérez y Cecilio Domínguez entrenaron diferenciado

En contra partida, Matías Pérez y Cecilio Domínguez continúan al margen porque activaron diferenciado. Ttiene un pequeño desgarrito en el sóleo al lado de donde tuvo la anterior”, había explicado el DT sobre el zaguero central, que observó el duelo contra San Lorenzo en La Nueva Olla. Con relación al atacante, el mismo sufre molestias en el aductor.