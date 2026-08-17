Video: Clever Ferreira le da el triunfo al Atlético Tucumán

El estadio Antonio Candini de Río Cuarto albergó el encuentro entre el local Estudiantes y Atlético Tucumán, por la quinta fecha del campeonato Clausura 2026 en Argentina.

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Al minuto 81, el defensor paraguayo Clever Domingo Ferreira Ñamandú empalmó un tiro de esquina con la pierna derecha para registrar la victoria del elenco albiceleste tucumano, dirigido técnicamente por Julio César Falcioni.

¡SI NO ES CON LA CABEZA, VALE IGUAL! El paraguayo Clever Ferreira siempre gana en el área rival, y en este caso aprovechó un córner sobre el final del partido para poner el 1-0 de Atlético Tucumán ante Estudiantes de Río Cuarto, por el #TorneoClausura.



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Ferreira, de 23 años, es natural de Ypané, departamento Central y surgió en el fútbol profesional en el Sportivo Ameliano, con el que totalizó 22 partidos en el 2025.

Cleve milita en el Atlético Tucumán desde el 2025. Acumula 30 presentaciones con el Decano, con cinco anotaciones.