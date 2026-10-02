Asalto y homicidio en Luque: aprehenden a grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad

La Policía Nacional realizó un operativo posterior homicidio del conductor de la plataforma Bolt, Gustavo Antonio Benítez Acuña (40), ocurrido en la noche del jueves en el barrio Laurelty de Luque. Tras la realización de allanamientos y el análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar y aprehender a varios de los involucrados, entre ellos menores de edad.

De acuerdo con las grabaciones de circuito cerrado, la víctima se desplaza al mando de su automóvil Toyota New Vitz cuando fue interceptado por delincuentes a bordo de una motocicleta. Tras un tenso forcejeo en el lugar, los asaltantes ejecutaron disparos de arma de fuego contra el conductor.

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Benítez Acuña avanzó unos pocos metros hasta perder el control de su rodado e impactar contra una muralla. A pesar de haber recibido auxilio y su posterior traslado al Hospital Regional de Luque, se confirmó su deceso.

Las falsas pasajeras y las delaciones por WhatsApp

La investigación dio un giro decisivo cuando dos jóvenes se presentaron en la Comisaría 46ª de Isla Bogado alegando ser “amigas” del fallecido y supuestas víctimas de un robo en la misma escena. Se trata de Diana Violeta Ayala González (18) y una adolescente de 16 años.

En un primer momento, ambas afirmaron que viajaban dentro del automóvil y que fueron despojadas de sus pertenencias por motoasaltantes. Sin embargo, al ser acorraladas por las incoherencias en sus relatos y confrontadas con las imágenes de seguridad, terminaron admitiendo su implicación en el hecho.

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Las jóvenes confesaron mantener contacto directo con los presuntos ejecutores del ataque a través de un grupo de WhatsApp. Asimismo, relevaron que los involucrados son Kevin Matías Delgado Lezcano (18) y otro joven de 17 años.

Allanamientos, detenciones y la sombra de la delincuencia juvenil

Con la información recabada y bajo la dirección de la agente fiscal Mirna Villalba, la comitiva policial y fiscal irrumpió durante la tarde del viernes en una vivienda ubicada en las calles República de Colombia casi Brasil, en la compañía Isla Bogado.

Durante el procedimiento judicial se logró la aprehensión de otros dos adolescentes de 16 y 17 años, presuntamente vinculados a la red de complicidad.

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Por disposición de la Fiscalía, los menores arrestados durante la inspección del inmueble y la adolescente de 16 años quedaron bajo resguardo y guarda de sus familiares mientras avanzan las diligencias, en tanto la mayor de edad, Diana Violeta Ayala González, permanece recluida a cargo del Departamento de Investigación de Delitos de Central.