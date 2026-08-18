Ataque de la Premier League a Gianni Infantino: “Ha pulsado el botón de autodestrucción”

El máximo dirigente del torneo inglés, considerado la liga de fútbol más potente del planeta, se sumó de esta manera al creciente concierto de voces que exigen profundos cambios en la gobernanza de la FIFA, justo cuando Infantino apunta hacia un nuevo proceso de reelección previsto para marzo de 2027.

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“Es un problema creado por la FIFA. Es una herida que se ha hecho a sí misma. La organización ha pulsado el botón de autodestrucción y las consecuencias de ese acto repercuten ahora en las soluciones que hay que encontrar”, señaló Masters sin rodeos.

"Fifa pressed the self-destruct button."



Premier League chief executive Richard Masters has criticised Fifa president Gianni Infantino's World Cup sell-off plan. pic.twitter.com/9gNVNFOVjk — BBC Sport (@BBCSport) August 18, 2026

Rechazo rotundo al negocio con el Mundial

En la misma línea, el directivo cuestionó fuertemente las intenciones económicas del organismo rector del fútbol mundial sobre el torneo más importante del planeta: “No creo que la FIFA tenga que pensar en ceder una parte de acciones del Mundial. Es una organización a título no lucrativo. Creo que es una mala idea y la Federación Inglesa ha adoptado la posición correcta sobre Gianni”.

Cabe destacar que la Federación Inglesa, alineada de forma directa con la postura de la Confederación Europea (UEFA), se opuso con firmeza desde el primer momento al proyecto económico impulsado por la cúpula de la FIFA.

Estas declaraciones llegan justo en la antesala del inicio de una nueva temporada en Inglaterra: la Premier League 2026-2027 pondrá su balón a rodar este viernes con el atractivo encuentro inaugural entre el vigente campeón, el Arsenal, y el recién ascendido Coventry.

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Fuente: AFP