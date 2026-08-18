Corinthians anuncia la renovación de su “10″, el neerlandés Memphis Depay

Las conversaciones con el delantero de 32 años se reabrieron en medio de una fuerte ola de críticas contra la directiva del Timão por haber decidido abortar la extensión del vínculo. Ante este escenario, el presidente del club adelantó el lunes que el entendimiento era un hecho, situación que quedó formalizada este martes a través de los canales oficiales de la institución.

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Mediante sus cuentas de redes sociales, el Timao confirmó la continuidad del neerlandés: “El propósito no es solo saber a dónde queremos llegar. Es entender por qué elegimos ese camino. Es reconocer qué nos mueve, qué realmente importa y el impacto que queremos causar a lo largo del viaje. Él continúa… ¡Nuestro camisa 10 sigue con nosotros!”