Fútbol Internacional
18 de agosto de 2026 a la - 16:31

Corinthians anuncia la renovación de su “10″, el neerlandés Memphis Depay

(FILES) Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. After months of negotiations, Brazil's Corinthians announced on August 12, 2026, that it had decided, for financial reasons, not to renew the contract of Dutch international Memphis Depay, which expired on July 31. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)
(FILES) Corinthians' Dutch forward #10 Memphis Depay celebrates scoring his team's second goal during the Brazil Cup final second leg football match between Vasco da Gama and Corinthians at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil on December 21, 2025. After months of negotiations, Brazil's Corinthians announced on August 12, 2026, that it had decided, for financial reasons, not to renew the contract of Dutch international Memphis Depay, which expired on July 31. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)164955+0000 PABLO PORCIUNCULA

El Corinthians de Brasil oficializó este martes la renovación del contrato del internacional neerlandés Memphis Depay hasta junio de 2028, un giro drástico dado que apenas una semana atrás la operación había sido descartada por motivos financieros.

Por ABC Color

Las conversaciones con el delantero de 32 años se reabrieron en medio de una fuerte ola de críticas contra la directiva del Timão por haber decidido abortar la extensión del vínculo. Ante este escenario, el presidente del club adelantó el lunes que el entendimiento era un hecho, situación que quedó formalizada este martes a través de los canales oficiales de la institución.

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Mediante sus cuentas de redes sociales, el Timao confirmó la continuidad del neerlandés: “El propósito no es solo saber a dónde queremos llegar. Es entender por qué elegimos ese camino. Es reconocer qué nos mueve, qué realmente importa y el impacto que queremos causar a lo largo del viaje. Él continúa… ¡Nuestro camisa 10 sigue con nosotros!”