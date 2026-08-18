Jamal Musiala revela que padece una “disfunción neurológica” tras un nuevo desvanecimiento

El internacional alemán de 23 años cayó al césped del estadio del Heidenheim de manera imprevista y sin mediar contacto físico, solo unos minutos después de su ingreso a la cancha. La reacción de los futbolistas de ambos equipos fue inmediata: al acudir rápidamente al lugar, reclamaron con gestos airados la intervención urgente de los servicios médicos. Musiala parecía aturdido mientras recibía asistencia antes de ser ayudado a abandonar el campo.

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Esta constituyó la segunda alerta en apenas tres días para el jugador, quien el sábado ya había sufrido un problema parecido en un duelo de preparación frente al RB Leipzig, disputado en aquella ocasión bajo condiciones de fuerte calor.

La explicación del jugador en primera persona

Al término del amistoso de este martes, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, adelantó que el mediocampista iba a dar explicaciones en breve: “Jamal hablará de esto pronto. Estábamos al corriente y somos conscientes de la situación”.

La aclaración llegó minutos después a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde el propio Musiala detalló lo ocurrido para llevar tranquilidad a los aficionados: “A primera vista puede parecer angustioso, pero es algo que forma ahora parte de mi día a día. Es importante precisar que no tiene riesgos suplementarios para la salud. Me diagnosticaron breves episodios de ausencia, temporales y fácilmente tratables, causados por una disfunción neurológica”.

Pese a este diagnóstico, el joven volante ratificó su vocación profesional y su voluntad de mantenerse activo: “Mi deseo personal es continuar con lo que más ayuda a la curación: vivir día a día y continuar con la pasión por el fútbol”.

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Antecedentes recientes

Cabe recordar que Musiala atravesó un largo calvario al perderse los primeros seis meses de la temporada 2025-2026 debido a una grave fractura de tobillo sufrida durante el Mundial de Clubes 2025. Sin embargo, logró reaparecer en la segunda mitad del curso y disputó el Mundial 2026 con la selección de Alemania, la cual resultó eliminada por Paraguay en la instancia de dieciseisavos de final.