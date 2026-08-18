Jamal Musiala vuelve a desplomarse en pleno partido amistoso

El talentoso internacional alemán de 23 años cayó desplomado sobre el césped del estadio del Heidenheim, equipo de la segunda división alemana, de manera completamente imprevista y sin mediar contacto físico con ningún rival, tan solo unos instantes después de haber saltado a la cancha como suplente.

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La reacción de los futbolistas de ambas escuadras fue inmediata: al percatarse de la gravedad de la situación, corrieron hacia el lugar y exigieron con visibles gestos de urgencia y enfado la presencia urgente de los servicios médicos sobre el terreno de juego. Mientras era atendido, Musiala evidenció claros signos de estar aturdido, logrando finalmente retirarse del campo con asistencia médica bajo la ovación y la preocupación de los presentes.

⚠️ Depois do golpe de calor que sofreu no sábado contra o RB Leipzig, Jamal Musiala voltou a desabar em campo nesta terça-feira, no amistoso contra o Heidenheim.



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Preocupación en el club y antecedentes médicos recientes

Este episodio representa una alarmante segunda alerta consecutiva en cuestión de días para el jugador germano, quien el pasado sábado ya había encendido las señales de alarma al sufrir un problema de salud análogo durante un compromiso de pretemporada frente al RB Leipzig, disputado en medio de condiciones de fuerte calor.

Geçirdiği trafik kazasının ardından bayılma problemi yaşayan Jamal Musiala, 3 gün önce Leipzig maçında yaşadığı bayılmanın ardından bugün Heidenheim karşılaşmasında da yeniden bayıldı 🤯 pic.twitter.com/ICFFIVf6IQ — MkyFutbol (@mkyfutbol) August 18, 2026

Una vez finalizado el amistoso de este martes, el director deportivo del gigante alemán, Max Eberl, dio la cara ante los medios de comunicación y confirmó que el futbolista romperá el silencio en breve para esclarecer lo sucedido: “Jamal hablará de esto pronto. Estábamos al corriente y somos conscientes de la situación”, aseguró el dirigente, quien llevó tranquilidad respecto a su estado físico inmediato al añadir: “Está en el vestuario. Se está vistiendo y tomando una ducha”.

Cabe recordar que Musiala venía de atravesar un calvario de lesiones tras perderse los primeros seis meses de la temporada 2025-2026 debido a una dura fractura de tobillo sufrida en el marco del Mundial de Clubes 2025. Tras su reaparición en el tramo final del curso, logró recuperar ritmo competitivo e integrar la selección de Alemania que disputó el Mundial 2026, donde el combinado nacional quedó eliminado a manos de Paraguay en la instancia de dieciseisavos de final.