0-1. Palmeiras espera en cuartos por Liga de Quito o Mirassol tras vencer a Cerro Porteño

El capitán del Verdao anotó el único gol de la noche a los 41 minutos, y tras ganar en lo alto a su compatriota y compañero de la selección paraguaya, Gustavo Velásquez, después de un tiro de esquina servido desde el lado izquierdo por el volante colombiano Jhon Arias.

Con ese tanto, el global de la llave terminó 2-1 favorable al equipo brasileño, luego del empate 1-1 de la semana pasada en Sao Paulo.

Antes del gol, Cerro Porteño había manejado los hilos de un durísimo partido y disfrutó de las mejores opciones, pero no pudo ponerse en ventaja por su mal tino o el estorbo de algún futbolista rival.

Pero después del descanso la dinámica del partido cambió, especialmente al marcarse la hora de juego, cuando el entrenador local, Ariel Holan, autorizó los ingresos de Mateo Klimowicz, Juan Iturbe y Guillermo Benítez.

Con estos futbolistas sobre el césped de la 'Nueva Olla', el Azulgrana trató de ser más ofensivo. Pero al mismo tiempo dejó espacios que sirvieron para que 'el Flaco' López y Vitor Roque llevaran peligro al arco de Roffo.

Cuando expiraba el partido, Palmeiras cedió la pelota y el golero Carlos Miguel se transformó en el héroe de su equipo, que fue finalista de la Copa Libertadores de 2025.

Primero, con algo de suerte, el portero del Verdao se quedó con un potente remate de cabeza de Torres y, cuando se jugaba el tiempo agregado, se estiró para sacar un remate desde dentro del área del atacante argentino Pablo Vegetti.

Ahora, el Palmeiras esperará al ganador de la llave entre el Liga Deportiva Universitaria de Quito y el Mirassol, que está igualada 1-1 y se define este jueves en Ecuador.

Cerro Porteño, por su parte, tendrá que pensar en la liga doméstica, donde este domingo jugará el clásico ante el Olimpia.

0. Cerro Porteño: Manuel Roffo; Marcelo Chaparro (m.61, Juan Iturbe), Alexis Cañete, Gustavo Velásquez, Lucas Quintana, Iván Ramírez (m.45, Mateo Klimowicz); Ignacio Aliseda (m.75, Jonathan Torres), Jorge Morel, Pablo Ariel Gamarra (m.61, Guillermo Benítez), Fabricio Domínguez (m.82, Josué Servín); Pablo Vegetti.

1. Palmeiras: Carlos Miguel; Alexander Barboza, Murilo Cerqueira (m.80, Bruno Fuchs), Gustavo Gómez; Marlon Freitas; Allan Andrade (m.89, Luis Pacheco), Lucas Evangelista (m.89, Agustín Giay), Jhon Arias (m.89, Emiliano Martínez), Joaquín Piquerez; José 'Flaco' López y Vitor Roque (m.73, Mauricio).

Árbitro: El argentino Facundo Tello, quien amonestó a Fabricio Domínguez y Jorge Morel, del equipo local, y a López, del Palmeiras.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final entre Cerro Porteño y Palmeiras, disputado a casa llena en el Estadio General Pablo Rojas 'La Nueva Olla', de Asunción.