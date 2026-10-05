Niño desaparecido en Boquerón: cae sospechoso y revelan esta hipótesis

Tras un operativo coordinado entre la Comisaría 12.ª Virgen de Fátima, el departamento de Investigación de Hechos Punibles y Crimen Organizado de Boquerón, se concretó la detención preventiva de Walter Correa Pesoa, de 34 años, en la Estancia “6 de Octubre”, en torno a la desaparición de un niño de 3 años en dicho departamento.

El procedimiento se ejecutó en cumplimiento del Oficio N.º 231/2026 de la Fiscalía Regional de Filadelfia bajo la causa de violación de la patria potestad.

Ramón Vera, jefe de Registro Oficial de Personas Desaparecidas, detalló que según los datos recabados a través de testimonios de vecinos del lugar, la madre del menor mantenía aparentemente una relación sentimental paralela, configurándose un escenario de triángulo amoroso.

La principal hipótesis que barajan las autoridades es que el sospechoso, quien sería pareja de la madre y se desempeñaría como capataz en la zona, se enteró de esta situación y habría tomado represalias directas contra el niño, identificado como Kael Valdez Ramón.

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Un elemento que intensificó las sospechas sobre el detenido fue la aparición de Laila, la perrita que acompañaba al pequeño el día de su desaparición. El animal fue localizado precisamente tras un recorrido en motocicleta realizado por el ahora aprehendido.

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Por otra parte, las autoridades señalaron que las labores de inspección y rastrillaje en profundidad se han visto severamente obstaculizadas debido a las inclemencias del tiempo en la región del Chaco, lo que dificulta el ingreso operativo a la zona donde residía el sospechoso y las inmediaciones rurales donde vivía la madre.

Situación de la madre

En cuanto al entorno familiar, se informó que la madre del menor ha mostrado escasa cooperación con los investigadores y hasta el momento no ha brindado declaraciones esclarecedoras sobre los hechos.

Walter Correa Pesoa permanece privado de su libertad y a entera disposición del Ministerio Público y del Juzgado competente, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren para continuar con las excavaciones y el rastrillaje que permitan dar con el paradero del menor.