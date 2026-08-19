El Corinthians se enfrenta al Rosario Central tras superar el embrollo con Memphis Depay

El Corinthians recibe al equipo argentino en la ciudad de São Paulo, donde tratará de aprovechar la ventaja de jugar en casa después del empate sin goles del partido de ida de octavos.

El club brasileño llega al encuentro tras renovar por dos años más el contrato del exjugador del Barcelona, decisión que cerró unas semanas de incertidumbre en las que la dirección llegó a anunciar que no renovaría al neerlandés por una cuestión financiera.

Esa decisión llevó al jugador a amenazar con demandar el club por una suma millonaria, al asegurar que ya existía un acuerdo verbal entre las partes.

Al final, Depay renunció a ciertas prebendas y el Corinthians dio marcha atrás ante la lluvia de críticas de aficionados que defendían la renovación del neerlandés.

De esta manera, el jugador podrá ser convocado para el partido, aunque lo más probable es que empiece en el banquillo y que el ataque tenga como titulares a Pedro Raul y Kaio César, ya que siguen de baja delanteros como Yuri Alberto y Vitinho.

El conjunto del técnico Fernando Diniz llega el duelo tras una derrota por 1-2 ante el Cruzeiro en la liga brasileña, en la que se ubica en novena posición de la tabla tras perder solo uno de sus últimos cinco partidos.

El Rosario Central afronta el encuentro tras vencer por 0-1 al Barracas Central en la liga argentina, en la que va tercero del Grupo B con tres victorias en los últimos cinco partidos.

Frente al Corinthians, el equipo comandado por Jorge Almirón está prácticamente al completo, sin casi ninguna baja notable, y tendrá como probables atacantes a Enzo Copetti, Jáminton Campaz y Ángel di María.

Campaz y Di Maria fueron los delanteros que más peligro crearon en el partido de ida, con oportunidades claras que, sin embargo, no se tradujeron en gol.

.Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Rodrigo Garro, Kaio César, Pedro Raul.

.Rosario Central: Jeremías Conan Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila; Agustín Sández, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel di María, Jáminton Campaz, Enzo Copetti.

Árbitro: El venezolano Alexis Herrera, ayudado por el colombiano Nicolás Gallo en el VAR.

Estadio: Neo Química Arena en São Paulo.