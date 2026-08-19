El costarricense Jayland Mitchell jugará en el Estrasburgo hasta 2031

"El traspaso de Mitchell es efectivo de inmediato y se convertirá, con diferencia, en la venta de un defensa más cara en la historia del Sturm", señaló el club de la ciudad de Graz en un comunicado publicado en su sitio web.

El Estrasburgo también hizo oficial la incorporación el futbolista, quien firmó un contrato que lo vincula a la entidad gala hasta 2031, según especificó a través de sus redes sociales.

Mitchell llegó al Sturm Graz en el verano de 2025 procedente del Feyenoord Rotterdam neerlandés, inicialmente en calidad de cedido, y un año después, en junio pasado, la entidad de Graz adquirió sus derechos de forma permanente por 1,8 millones de euros.

"El internacional costarricense, que suma 25 partidos con la selección absoluta de su país, disputó un total de 32 encuentros con el Sturm Graz, en los que anotó dos goles", destacó la entidad austríaca en la nota.

"Tuve un año fantástico en Graz, donde pude desarrollarme enormemente tanto en lo físico como en lo personal, y dar el siguiente paso. Ahora afronto con ilusión el reto de la Ligue 1, pero nunca olvidaré al SK Sturm, a la ciudad ni a sus increíbles aficionados", afirmó el futbolista.

El director deportivo del club austríaco, Michael Parensen, remarcó que Mitchell no tardó en convertirse en un jugador clave y en un defensa de nivel europeo tras su llegada a la república alpina, aportando un "enorme valor deportivo sobre el terreno de juego".

El zaguero costarricense comenzó su carrera profesional en clubes de su país como Limón, Guanacasteca y Liberia, antes de ser contratado por el Alajuelense a fines de 2023.

Tras destacar con su selección en la Copa América, dio el salto a Europa al ser contratado por el Feyenoord, la escala previa a su exitoso paso por el fútbol austríaco.