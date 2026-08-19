El Mirassol sueña con una hazaña en la altitud de Quito

El Mirassol atraviesa en la actual temporada una racha de malos resultados, con el peligro de perder la categoría, pues ocupa actualmente la zona de descenso junto a Chapecoense, Vasco da Gama y Remo.

Será su cuarto y decisivo enfrentamiento en la actual Libertadores ante el Rey de Copas. En la fase de grupos, el Mirassol se impuso por 2-0 en Brasil y la Liga se tomó la revancha (2-0) en casa con goles de Yerlin Quiñónez y José Quintero.

El tercer duelo disputado la semana pasada en Brasil concluyó 1-1 con tantos de Carlos Eduardo y de Michael Estrada.

Además de los efectos de la altitud de la capital ecuatoriana, la Liga de Quito procurará aprovechar su mejoría futbolística al mando del entrenador argentino Gustavo Álvarez, que reemplazó el pasado 24 de julio al brasileño Tiago Nunes, que salió del equipo por los malos resultados.

La recuperación del nivel de juego de la Liga ha coincidido con la gran producción goleadora del atacante Estrada, que con Nunes contó con pocas oportunidades para jugar, pero con Álvarez disputó cinco partidos y anotó ocho goles, y descansó en la reciente fecha del torneo local ante el Aucas pensando más en el partido ante el Mirassol.

Además de la Libertadores, el cuadro ecuatoriano se ha clasificado para los cuartos de final de la Copa Ecuador y ocupa el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, en procura de una nueva clasificación para la Libertadores o para la Copa Sudamericana de 2027.

En el partido disputado el domingo contra el Aucas, de la vigésima quinta fecha del torneo local, el técnico Álvarez dio descanso a la mayoría de los titulares para llegar en buen nivel físico y futbolístico ante el Mirassol, aferrándose a la posibilidad de ganar la Libertadores, como hizo el club en 2008.

El Mirassol dirigido por el brasileño Rafael Guanaes desde marzo de 2025 buscará la clasificación para la siguiente fase de la Libertadores para paliar su mal desempeño en el torneo local, pues cumplidas 22 fechas en el campeonato brasileño está decimoséptimo entre 20 equipos, con 23 puntos, 22 menos que el líder, el Flamengo.

Precisamente ante el Flamengo, el Mirassol perdió como local el domingo pasado por 1-5 y no podrá contar ante la Liga con el defensa Lucas Oliveira por suspensión.

Liga Deportiva Universitaria de Quito: Gonzalo Valle; Josué Cuero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastián González, Fernando Cornejo, Yerlin Quiñónez; Janner Corozo y Michael Estrada. Entrenador. Gustavo Álvarez.

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Jöao Víctor, Willian Machado, Reinaldo; Japa, Neto Moura, Eduardo; Bruno Santos, Edson Carioca y Alesson. Entrenador: Rafael Guanaes.

Árbitro: Yael Falcón Pérez, de Argentina.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga Deportiva Universitaria de Quito.