Ferro Carril Oeste apuesta por joya dominicana de 17 años, hijo de ex de Grandes Ligas

Nacido en Santo Domingo el 1 de mayo de 2009, el joven talento que juega en Delfines del Este, es hijo del exjugador de las Grandes Ligas estadounidenses Erick Almonte, presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

En una operación "no pecuniaria", la entidad convertirá en internacional al dominicano por observar en él "un talento extraordinario", afirmó Daniel Pandolfi, vicepresidente del club argentino durante una rueda de prensa en Santo Domingo.

La operación involucra al club Delfines del Este, de la Liga Dominicana de Fútbol.

"Creemos que Luis tiene un futuro hermoso", dijo Pandolfi.

"Hemos visto en él un talento extraordinario, innato, y creemos que la liga argentina será un paso para su llegada al estrellato en Europa", agregó.

El dirigente dijo que su club garantiza que la formación educacional del jugador continuará hasta completar su bachillerato.

El jugador, que también puede desempeñarse como media punta, agradeció la oportunidad de demostrar que el fútbol dominicano puede "alcanzar diferentes fronteras" y que los "sueños se cumplen".

Almonte estuvo en la plantilla dominicana que disputó el torneo de fútbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo del 24 de julio al 8 de agosto.

"Voy con la misión de jugar mi mejor fútbol, con los consejos de mis padres, de mis abuelos de mantenerme enfocado y practicar todo el tiempo. Sé que es una gran oportunidad y quiero aprovecharla", agregó el delantero.

Ferro Carril Oeste, fundado hace 122 años, juega en la segunda división del fútbol argentino, que lidera con 15 victorias y 6 derrotas.

En los años de 1982 y 1984 se hizo con el título en la máxima división, bajo la dirección técnica de Carlos Timoteo Griguol.